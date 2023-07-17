Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın yapıp, bir askeri yaralayan eski askere 62,5 yıl hapis

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta koruma kararı bulunan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (28) saldırmak için köydeki evine giden ve burada nöbet tutan jandarmalarla silahlı çatışmaya giren eski uzman çavuş Ömer Solmaz'a (32) toplam 62,5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 7 Aralık 2021 tarihinde Çerçi köyünde meydana geldi. 2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, 11 Ağustos´ta eşi Hacer Solmaz'a şiddet uyguladı. Yargıya taşınan olayda, Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, 7 Ekim 2021'de Ömer Solmaz´ı adli kontrolle serbest bıraktı. Tokat Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından Solmaz'a elektronik kelepçe takıldı. 4 Aralık 2021'de ayağındaki elektronik kelepçeyi kırarak ortadan kaybolan eski uzman çavuş Solmaz´ın kullandığı babasına ait araç, şehir merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Bu gelişme üzerine jandarma, Çerçi köyünde yaşayan Hacer Solmaz ve daha sonra koruma kararı verilen ağabeyi Adem Gencay için güvenlik önlemi alarak köyde nöbet tutmaya başladı.

Evin çevresinde görevli jandarmalar, 7 Aralık 2021 günü saat 04.30 sıralarında çevredeki köpeklerin havlaması üzerine bölgede araştırma yaptı. Bu sırada, Ömer Solmaz tarafından jandarma personeline pompalı tüfekle ateş açıldı. Koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a saldırmak için köydeki eve gidip, nöbet tutan jandarmalarla çatışan Ömer Solmaz, jandarma astsubay Ferhat Koyun'u yaraladı. Ömer Solmaz yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Solmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEME HEYETİ SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADI

Ömer Solmaz hakkında Tokat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürecinde çift boşandı.

14 Temmuz'da görülen davanın 7'nci duruşmasına, Hacer Solmaz ile Ömer Solmaz'ın aileleri katıldı. Avukatların son savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanığa, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kamu görevlilerini kasten öldürmeye teşebbüs´ten 16 yıl, Hacer Solmaz'ın ağabeyleri Adem Gençay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs`ten 13 yıl, Cafer Gençay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs`ten 13 yıl, 'nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali´nden 5 yıl, 'Mala zarar verme'den ise 6 ay olmak üzere toplam 62,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal indirimi uygulamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-07-17 13:46:28