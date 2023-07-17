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        İstanbul´da kazada ölen motosikletli Tokat´ta toprağa verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:03
        İstanbul´da kazada ölen motosikletli Tokat´ta toprağa verildi

        İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)İSTANBUL´da TEM Otoyolu'nda motosikletiyle sağ şeritte arıza yapan otomobile çarpan Ramazan Çelik'in (30) cenazesi, memleketi Tokat´ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, 15 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Kağıthane Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Otoyolun Ankara istikametinde arıza yapan 34 BJF 23 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını sağ şeride çekti. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen Ramazan Çelik yönetimindeki 34 GSR 824 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, yola savrulan Ramazan Çelik hayatını kaybetti.

        Ramazan Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Tokat´ın Erbaa ilçesine bağlı Tandırlı köyüne getirildi. Sürücü, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köyde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-07-17 16:02:48

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