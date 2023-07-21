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        Traktörle tarla sürerken yüksek gerilim hattını koparıp, kaçtı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:14
        Traktörle tarla sürerken yüksek gerilim hattını koparıp, kaçtı

        Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE, (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Zile ilçesinde traktörle tarla süren çiftçi, pullukla yüksek gerilim hattını kopardı. Yara almadan kurtulan çiftçi, zabıta ve elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının olay yerine gelmesinin ardından traktörüne binerek kaçtı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında ilçe merkezi Güvercinlik mevkiinde meydana geldi. Traktörüyle tarla süren çiftçi, belediyeye ait güneş enerji santralinden gelen enerji iletim hattının kablolarını traktörün pulluğu ile koparttı. Yer altından geçen yüksek gerilim kablolarının kopmasıyla GES´ten şebekeye verilen enerji kesildi. İhbarla olay yerine zabıta ve elektrik dağıtım şirketinin ekipleri geldi. Kablonun koptuğu noktada gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yara almadan kurtulan sürücüsü tutanak tutulmadan traktörüne binerek olay yerinden kaçtı. Ekipler traktörün plakasını polis ekiplerine bildirirken, sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

        2023-07-21 15:13:52

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