Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat)(DHA)-TOKAT'ın Zile İlçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde Ata yolu ile Zile Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Muhammed Taha Gök (23) yönetimindeki 60 ABK 064 plakalı otomobil, Halil Çakmak (68) yönetimindeki 60 ZV 055 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Halil Çakmak, akrabaları Dilek Kısa (40), Ayşegül Kısa (42), Döne Kısa (68), sürücünün kızı Derya Çelebi (39) ile diğer aracın sürücüsü Taha Gök ve yanında bulunan Fatih Geçdoğan (21) ve Yasin Utaç (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 çocuk annesi Derya Çelebi, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2023-07-23 11:01:54