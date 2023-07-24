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        Tokat'ta hayvanlara 'mavi dil' karantinası

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:53
        Tokat'ta hayvanlara 'mavi dil' karantinası

        İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen 'mavi dil' hastalığı nedeniyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

        Karayaka beldesinde bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının tespit edilmesinin ardından Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Karara göre, Karayaka beldesi çevresinde toplam 10 kilometrelik alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Buna göre, hastalık sona erene kadar merkez mahalleler, Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-07-24 13:52:57

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