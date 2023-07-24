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        Tokat´ta okul inşaatında göçük: 1 işçi yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:04
        Tokat´ta okul inşaatında göçük: 1 işçi yaralı

        Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat)(DHA)-TOKAT´ın Zile ilçesindeki bir okul inşaatındaki göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen Dirbaz Duman (56), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Hüseyin Gazi Caddesi´nde bulunan Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin inşaatında yaşandı. İnşaatta çalışan Dirbaz Duman, toprak altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen işçi, bulunduğu yerde sıkıştı. İnşaatta çalışan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaatta çalışan diğer işçiler ve ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Duman, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

        2023-07-24 17:03:58

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