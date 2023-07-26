Tokat'ta DHKP-C sığınağı bulundu

İbrahim UĞUR/ALMUS (Tokat), (DHA)TOKAT'ta jandarma ekipleri geçmiş yıllarda DHKP-C terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan sığınak buldu. Sığınakta kullanılmış ve çürümüş halde yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Almus ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında geçmiş yıllarda DHKP-C terör örgütü mensupları tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Arama köpeği ve dedektörlerle sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Birçoğunun kullanılmış ve çürümüş olduğu belirlenirken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı. Diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Almus İbrahim UĞUR

2023-07-26 20:15:23