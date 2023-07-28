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        Yargıtay üyesi Artuç, Tokat'ta toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:50
        Yargıtay üyesi Artuç, Tokat'ta toprağa verildi

        Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi üyesi Mustafa Artuç (51), memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Ankara'daki evinde dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi üyesi Mustafa Artuç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Zile ilçesine bağlı Ede köyüne getirildi. Buradaki cenazeye; Artuç'un eşi Leyla Artuç ile oğlu Mehmet Buğra Artuç'un yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Birinci Başkan vekilleri Eyüp Yeşil, Adem Albayrak, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Yargıtay daire başkanları, tetkik hakimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Mustafa Artuç'un yakınları katıldı. Artuç'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

        2023-07-28 17:49:42

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