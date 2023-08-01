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        100 bisikletçi Tokat'tan geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:14
        100 bisikletçi Tokat'tan geçti

        Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN/TOKAT,(DHA)TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü yılı onuruna düzenlenen ve Sivas´tan başlayan bisiklet turunda sporcular, Tokat-Sivas il sınırı Çamlıbel geçidinde Vali Numan Hatipoğlu tarafından karşılandı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyetin 100'ncü yılı onuruna düzenlenen ve 16 takımdan 100 sporcunun katıldığı tur 5 gün sürecek. Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Sivas'tan Ankara´ya tarihin izinde 784 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Bahri Bostancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar tarafından Tokat-Sivas il sınırı Çamlıbel geçidinde Türk Bayrakları ile karşılandı.

        Vali Numan Hatipoğlu burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Sivas´a geçerken kullandığı güzergah olan Çamlıbel geçidindeyiz. Atatürk, Amasya bildirgesinden sonra Tokat´a geliyor ve Tokat´tan Sivas´a devam ediyor. Burası Anadolu´nun en has diyarlarından birisidir. Türklerin ilk yerleşim merkezlerindendir. Aynı zamanda tarih ve turizm bakımından zengin bir ilimiz Tokat. 5 gün sürecek olan Cumhuriyetimizin 100. Yılı Bisiklet Turu kapsamında bisikletçilerimiz Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden 5 Ağustos´ta Ankara'ya ulaşacaklar. Şanlı Türk bayrağımız Ankara'da TBMM Başkanlığına teslim edilecek. Kazasız bir tur diliyorum" diye konuştu. (DHA) 

         DHA-Spor Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN

        2023-08-01 13:13:29

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