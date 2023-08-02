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        TOKAT'TA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA 16 YAŞINDAKİ KORAY BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 00:59
        TOKAT'TA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA 16 YAŞINDAKİ KORAY BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        TOKAT'ta iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Koray Belene, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 genç yakalandı. Olay saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 1'inci sokakta yaşandı. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Koray Belene, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koray Belene, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen E.T.Ş. (16) ve A.S.'yi (16) yakaladı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Olay yeri ambulans görüntü (cep telefonu)

        Olay yeri polis inceleme

         Hastane detay görüntü

        Kavgada ölen Koray Belene'nin fotoğrafıHaberKamera:Fatih YILMAZ/TOKAT-DHA

         DHA-Gündem Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-02 00:58:45

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