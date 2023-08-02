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        16 yaşındaki Koray'ı öldüren şüpheli adliyede

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:14
        16 yaşındaki Koray'ı öldüren şüpheli adliyede

        Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta tartıştığı Koray Belene'yi (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren E.T.Ş. (16) adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Daha önce kız arkadaşları tartışan Koray Belene ile E.T.Ş. (16) arasında kavga çıktı. Bu sırada E.T.Ş., elindeki bıçakla Koray Belene'yi göğsünden bıçakladı. Sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Belene, kurtarılamadı. Polis E.T.Ş. ile kavgaya karışan A.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan Koray Belene'nin cenazesi, bugün Almus ilçesine bağlı Gevrek köyünde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-02 15:12:40

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