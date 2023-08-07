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        Tokat'ta ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:53
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        Tokat'ta ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı
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        Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)-TOKAT'ın Zile ilçesinde ayağına ip dolanan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Üyük köyünde elektrik direklerine yuva yapan leylek, ayağına takılan ip nedeniyle hareketsiz kaldı. Durumu fark edenler, Zile Belediyesi İtfaiyesi ile elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yavru leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracı ile indirilen leylek, ayağına dolanan ip çözüldükten sonra yuvasına bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-07 15:52:15

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