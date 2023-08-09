Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin kavşakta motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Erbaa ilçesi Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Alişan Diktaş Caddesi'nden kavşağa giren Mustafa Topçam yönetimindeki 35 DA 8881 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda seyreden Soner Demiroğlu yönetimindeki 60 ADB 243 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kayınvalidesi Emine Akdeniz yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki okulun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-08-09 14:33:09