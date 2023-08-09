Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin kavşakta motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Erbaa ilçesi Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Alişan Diktaş Caddesi'nden kavşağa giren Mustafa Topçam yönetimindeki 35 DA 8881 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda seyreden Soner Demiroğlu yönetimindeki 60 ADB 243 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kayınvalidesi Emine Akdeniz yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki okulun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-08-09 14:33:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te yaz Kur'an kursu öğrencileri piknik ile kapanış yaptı
        Başçiftlik'te yaz Kur'an kursu öğrencileri piknik ile kapanış yaptı
        Tokat'ta ekmek ve simit fiyatlarında düzenlemeye gidildi
        Tokat'ta ekmek ve simit fiyatlarında düzenlemeye gidildi
        Tokat Belediye Plevnespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi
        Tokat Belediye Plevnespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi
        Tokat'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Tokat'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Tokat'ta ayağı ipe takılan leyleği itfaiye kurtardı
        Tokat'ta ayağı ipe takılan leyleği itfaiye kurtardı
        Tokat'ta ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı
        Tokat'ta ayağına ip dolanan yavru leylek kurtarıldı