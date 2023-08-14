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        Kapalı kasa kamyonda 50 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:38
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        Kapalı kasa kamyonda 50 kaçak göçmen yakalandı
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        İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde polisin uygulama sırasında durdurduğu kapalı kasa kamyonda 50 kaçak göçmen yakalandı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolunda yasa dışı göçe yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında Şuayip Arayıcıoğlu yönetimindeki 06 CVM 308 plakalı kamyon durduruldu. Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul´a gittiği öğrenilen kapalı kasa kamyonda yapılan aramada 47´si Afganistan, 3´ü Pakistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, bulundukları kamyonla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Kamyon şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve yasal işlemlerinin ardından Tokat İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-08-14 16:15:12

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