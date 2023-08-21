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        Girdiği gölette ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:27
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        Girdiği gölette ölü bulundu
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        Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Bilal Çağlar (67), girdiği gölette ölü bulundu. 

        Olay, Tokat'ta merkeze bağlı Ulaş köyünde yaşandı. Ulaş köyünde oturan eden evli ve 3 çocuk babası Bilal Çağlar'ın yakınları 112 çağrı merkezini arayarak öğle saat 12:00'den itibaren haber alınamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD'a ait Su Altı Arama Timleri sevk edildi. Çağlar'ın kıyafetleri, Ulaş köyü mevkisinde bulunan gölet kenarında bulundu. 1 saatlik arama sonrasında Su Altı Arama Timleri tarafından Çağlar'ın cesedi gölet içerisinde bulundu. Çağlar'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA) 

         DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-21 21:26:36

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