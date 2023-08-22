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        Düğünden dönerken otobüs kazasında ölmüş

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:01 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:02
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        Düğünden dönerken otobüs kazasında ölmüş
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        Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)YOZGAT´ın Sorgun ilçesinde önceki gece otobüsün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Serdal İçeloğlu (45), memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Yaralanan eşi Hatice İçeloğlu'nun (43) ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Çiftin, Sivas´a yakınlarının düğününe geldikleri, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

        Sivas'tan dün İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında  kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Serdal İçeloğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastane morgundan alınarak, memleketi Tokat'ın Yayladalı köyüne getirildi. İstanbul'da nakliye firması sahibi olan İçeloğlu, öğle saatlerinde köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, vatandaşlar ve yakınları katıldı. 

        Yayladalı köyü Muhtarı Mustafa Al, "İstanbul'dan Sivas'a eşinin akrabalarının düğünü için gelmişti. Tokat'a baba toprağını ziyaret için de köyümüze geldi. Düğün sonrası tekrar eşi ile birlikte İstanbul'a dönerken otobüs kazasında kaybettik. Eşinin sağlık durumu iyi" dedi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-22 14:00:10

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