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        Ahşap fabrikası GES ile 3000 ağaç kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:56 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:56
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        Ahşap fabrikası GES ile 3000 ağaç kurtardı
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        TOKAT, (DHA) Tokat Turhal OSB´de bulunan Akasya Ahşap Ambalaj, entegre ahşap ürünleri fabrika çatılarına bölgedeki en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden biri kuruldu. 1,2 MW gücündeki güneş santralinin yıllık 1.500.000 kilovat saatin üzerinde elektrik üretmesi bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu elektrik üretimi ile yıllık 500 bin kilogram karbon engellenmiş, 3000´e yakın ağaç kurtarılmış olacak. Güneş enerjisinden faydalanan firmaların sayısı artmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye geçisin hızlanmasında etkin rol oynayan güneş enerjisi santralleri (GES) üreticilerin elektrik giderlerinin azalmasına da katkı sağlıyor.  "YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK" Firmanın diğer fabrikalarında da GES için gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Akasya Ahşap Ambalaj ve Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Yücel İnce şöyle konuştu: "Şirketimize ait Bolu, İstanbul, Manisa´daki fabrikalarımızda ve depolarımızda da enerjimizi güneşten üreteceğiz. Daha yeşil bir gelecek için GES yatırımlarımız devam edecek. Yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliği konusunda da gerekli inovasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek 3 yılda tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız."  "BİZLER İÇİN HEYECAN VERİCİ" GES projesinin kurulumunu üstlendiklerini belirten Sunera Yenilenebilir Enerji kurucusu Muhammet Raşit Akyol "Projede, 8 bin metrekare çatı alanında 2000´e yakın güneş paneli kullanıldık. Tokat´ta karbon ayak izinin azalmasına önemli oranda katkı sağlayacak bu proje ile 3000´e yakın ağaç kurtarılması bizler için de heyecan verici.  Santral yatırımının 3,5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti etmesi ve 25 yıl verimlilikle elektrik üretmesi bekleniyor" şeklinde konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Tokat DHA

        2023-08-23 14:55:30

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