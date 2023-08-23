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        Tokat'ta arazide çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:06 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:07
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        Tokat'ta arazide çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, 15 dönümlük boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan söndürüldü.

        Reşadiye ilçesi Yolüstü köyünde saat 16.00 sıralarında arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, ilk müdahaleyi köydeki itfaiye aracıyla yaptı. İhbarla bölgeye Reşadiye ve Bozçalı Belediyesi itfaiyesi ile Niksar Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve Reşadiye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-23 18:05:13

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