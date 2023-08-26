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        Babasından gizli antrenmanlara gittiği güreşte Avrupa Şampiyonu oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:25 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:26
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        Babasından gizli antrenmanlara gittiği güreşte Avrupa Şampiyonu oldu
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        Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)MİLLİ sporcu Nesrin Baş (21), babasından gizlice antrenmanlara gittiği güreşte Avrupa şampiyonluğu da dahil, birçok madalya kazandı. 6 kız kardeşin 5'incisi olan, babasının 'Dangal' filmini izledikten sonra güreşmesine izin verdiğini söyleyen Nesrin Baş, "Hedefim, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

        Tokat´ın Turhal ilçesi Kargın köyünde yaşayan Alişen ile Melek Baş çiftinin 6 çocuğundan 5'incisi olan Nesrin Baş, 6 yıl önce ortaokul sıralarında, öğretmenin de yönlendirmesiyle güreşe ilgi duymaya başladı. Ancak babası Alişen Baş, kızının güreşmesine karşı çıktı. Nesrin Baş ise annesi ve ablalarının desteği ile babasından gizlice antrenmanlara gitti. Bir süre sonra güreştiğini öğrenen babasının onay verdiği Nesrin Baş, katıldığı ilk turnuvada Türkiye 2'ncisi oldu. Milli sporcu daha sonra da birçok madalya kazandı. Son olarak mart ayında Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya elde etti.

        'DANGAL FLİMİ İLE KADERİMİZ AYNI'

        Nesrin Baş'ın babası Alişen Baş, "Nesrin çocukken durmadan ablaları ile güreşmek isterdi. Ortaokula giderken güreşe başlamış. Ben güreşe başladığını duyduğumda okul müdürünün yanına giderek güreş yapmamasını söyledim. Müdür bana 'kaç tane kızın var' dedi. 6 kızımın olduğunu söyledim. Okul müdürü bana 'Dangal filmi var, onu izle' dedi. Ben de izledim. Dangal filmi ile kaderimiz aynı. Onun da oğlu yoktu. 4 kızı vardı. Onu izledikten sonra, kızıma dedim ki, `Her daim yanındayım. Devam et sen.´ Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu. Kızımla gurur duyuyorum" dedi. 

        `ANTRENMANLARA HEP GİZLİ GİZLİ GİDİYORDUM´

        Milli sporcu Nesrin Baş, "Güreşe ortaokulda başladım. Hocam, 'Senin ellerin büyük iyi elense çekersin' dedi. 2017 yılında öyle başladım. İlk başladığım yıllarda babam izin vermedi. Antrenmanlara hep gizli gizli gidiyordum. Annem ve ablalarım hep yanımda oldu. Ablalarımı arardım. Babam eve geldi mi? diye. Babam eve geldi ise gizli girerdim. Dangal filminden sonra da hep destek çıktı" diye konuştu.

        Nesrin Baş, hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-26 14:24:00

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