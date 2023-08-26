Tokat'ta düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde düğünde husumetli olan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erbaa ilçesi, Karayaka beldesinde meydana geldi. Yavuz Şenocağı'nın düğününde para meselesi yüzünden husumetli olan Orhan Mert Karagöl (25) ile Yusuf Çavdar (25) karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Karagöl ve Çavdar yanlarında bulundurdukları tabancalarla birbirine ateş etti. Yusuf Çavdar kalbine isabet eden mermiyle yaşamını yitirirken, Orhan Mert Karagöl ile düğünde misafir olan Mustafa Anıl Y. (34) ve Aziz Atıl Y (27) ise yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-08-26 16:01:38