Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Düğündeki cinayette, şüpheli 'Glock' marka tabanca kullanmış

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğündeki cinayette, şüpheli 'Glock' marka tabanca kullanmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde düğünde çıkan kavgada yaşamını yitiren Yusuf Çavdar´ın (25) hayalet silah olarak bilinen ruhsatsız Glock marka tabancayla vurulduğu belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden cinayet şüphelisi Orhan Mert Karagöl (25) tutuklandı.

        Olay, 25 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Abdulsamet Ş.´nin düğününe giden Orhan Mert Karagöl ile para meselesi yüzünden husumetli olduğu beldede kasaplık yapan 4 çocuk babası Yusuf Çavdar arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Mert Karagöl, Yusuf Çavdar´ı tabancayla kalbinden vurarak öldürdü. Açılan ateşte Orhan Mert Karagöl ile düğünde misafir olan Mustafa Anıl Y. (34) ve Aziz Atıl Y.  (27) kardeşler de yaralandı.

        Merminin kalçasına isabet ettiği Orhan Mert Karagöl, gelen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne, kolundan ve yüzünden hafif yaralanan 2 kardeş ise Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Çavdar ise 26 Ağustos günü Karayaka beldesinde toprağa verildi. 

        ÇELİK YELEK VE  BAŞLIKLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

        Jandarma olayla ilgili Orhan Mert Karagöl ile düğün sahibi Yavuz Ş., damat Abdulsamet Ş., Fatih K., Hüseyin Gökhan V., Murat S., Mustafa Anıl Y. ve Aziz Atıl Y.´ı gözaltına aldı. Orhan Mert Karagöl´ün cinayeti işlediği hayalet silah olarak bilinen ruhsatsız Glock marka tabanca da ele geçirildi.

        Şüphelilerden 5´i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken jandarmadaki işlemleri tamamlanan Orhan Mert Karagöl, Hüseyin Gökhan.V. ve Murat S. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Jandarma komandolar eşliğinde adliyeye getirilen Karagöl´e çelik yelek ve balistik başlık giydirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Karagöl tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

        İFADESİ ORTAYA CIKTI

        Olay sırasında Orhan Mert Karagöl ve Yusuf Çavdar´ın alkollü oldukları belirtildi. Karagöl jandarmadaki ifadesinde Çavdar´ın kendisine `dolandırıcı´ deyince kavganın çıktığını ve vurduğunu söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-08-28 17:36:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tokat'taki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
        Tokat'taki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
        TOGÜ ürettiği tarımsal ürünleri Ali Şevki Erek Kampüsü'nde de satışa sunuyo...
        TOGÜ ürettiği tarımsal ürünleri Ali Şevki Erek Kampüsü'nde de satışa sunuyo...
        TOGÜ Tokat'a gelen öğrencileri ücretsiz olarak üniversiteye taşımaya başlad...
        TOGÜ Tokat'a gelen öğrencileri ücretsiz olarak üniversiteye taşımaya başlad...
        Tokat'a TKDK destekleri
        Tokat'a TKDK destekleri
        Müşterilerine güvenen çiftçi tezgahtaki ürünlerini "kendiniz alın" notuyla...
        Müşterilerine güvenen çiftçi tezgahtaki ürünlerini "kendiniz alın" notuyla...
        Tokat'ta refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı