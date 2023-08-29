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        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:06
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        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
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        Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta apartmanın 4'üncü katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Gülbahar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında Hasan Ergen'in kiracı olarak oturduğu dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Daireden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-29 16:04:05

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