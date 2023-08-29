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        Tokat'a şehit ateşi düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:48 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:49
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        Tokat'a şehit ateşi düştü
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        Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay´ın (29) acı haberi, Tokat´ta yaşayan ailesine ulaştı.

        Irak´ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Buğra Çalgay´ın acı haberi Tokat´ta yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi şehidin babası Çetin Çalgay´a Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın 6 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. 

        Tokat Valiliği ise sosyal medya hesaplarından, "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Tokatlı Hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA) 

         DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-08-29 19:47:47

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