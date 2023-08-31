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        Polisten kaçan şüpheliler, uyuşturucuyu TIR´ın dorsesine sakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:09
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        Polisten kaçan şüpheliler, uyuşturucuyu TIR´ın dorsesine sakladı
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        İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde şüphe üzerine polisin takibe aldığı otomobildeki 4 kişi, üzerlerindeki bir miktar uyuşturucuyu girdikleri akaryakıt istasyonunda park halindeki TIR´ın dorsesine sakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, 34 JUJ 35 plakalı otomobilin plakadaki J harfinin siyah bantla U harfine çevrildiğini fark edip, şüphe üzerine takip başlattı. Kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobili, istasyondaki TIR´ın yanına park eden şüphelilerden biri, üzerindeki uyuşturucuyu dorseye sakladı. Şüpheliler daha sonra plakadaki siyah bantları söktü.

        O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı aramada TIR´ın dorsesinde 1,97 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., M.C., A.K. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-08-31 15:07:37

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