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        Tokat'ta tek katlı ahşap ev çöktü; enkazda kalan kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:24 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:25
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        Tokat'ta tek katlı ahşap ev çöktü; enkazda kalan kişi yaralandı
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        İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mustafa Karatepe (43) yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Akça köyünde meydana geldi. Mustafa Karatepe´nin yalnız yaşadığı tek katlı ahşap ev, büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde olan Karatepe, evin çökmesiyle enkaz altında kaldı. Evin çöktüğünü gören köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla Mustafa Karatepe enkaz altından çıkarılarak, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Mustafa Karatepe´nin komşusu Kenan Paslı (39) ses duyduklarını, evde birileri var mı diye koştuklarını, Karatepe´yi enkazdan çıkardıklarını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-08-31 23:23:48

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