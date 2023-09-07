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        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

        TOKAT'ta,babaannesive babasıyla yaşayan A.K. adlı kız çocuığuna (9), 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Onur K. (20), tutuklandı. Koç'un, ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum" dediği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:12
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        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
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        Erbaa ilçesi Çevresu köyünde yaşayan A.K.'nin annesi F.K. ve babası M.K. kızları 3 yaşındayken boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi. İddiaya göre, babası ve babaannesiyle köyde yaşayan A.K.'ye komşuları Onur K., 3 yıldır cinsel içerikli görüntüler izletti ve daha sonra çocuğu istismar etmeye başladı. Yaz aylarında kısa süreliğine annesinin yanında kalan A.K., durumu, tatil için gittikleri Bursa'da arkadaşlarına anlattı. Annesi, kızının yaşadıklarını diğer çocukların ailelerinden öğrenince, Erbaa'ya dönüp şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturmada şüpheli yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edilen Onur K., 28 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.K. annesine teslim edildi.

        TEHDİT ETMİŞ

        Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülüp, aile görüşmecileri eşliğinde ifadesi alınan A.K., ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur K.'nin kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini, daha sonra da istismar ettiğini anlattı. A.K. yaşadıklarını Bursa'daki arkadaşına anlattığını, Onur K.'nin tehdit ettiğini, bu sebeple de durumu kimseye söyleyemediğini ifade etti. Kız ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.

        SORGUSUNDA, SUÇUNU KABUL ETTİ

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