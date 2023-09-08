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        İçinde 3 aylık emekli maaşı olan cüzdanı, sahibine ulaştırdı

        TOKAT'ta FarukPalabıyık,yolda bulduğu içinde 14 bin 700 lira olan cüzdanı, zabıta aracılığıyla sahibi Hüseyin Taşdemir'e (78) ulaştırdı. Paranın 3 aylık emekli maaşını olduğunu söyleyen Taydemir, Faruk Palabıyık'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:24
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        İçinde 3 aylık emekli maaşı olan cüzdanı, sahibine ulaştırdı
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        Zile ilçesi Dutlupınar Mahallesi Çarşı Park önünde Faruk Palabıyık, yolda cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Palabıyık, içinde bir miktar para ve kimlik kartları olduğunu gördü. Palabıyık, Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giderek cüzdanı teslim etti. Cüzdanı düşüren Hüseyin Taşdemir de Zile Belediyesi Zabıta ekiplerine başvurdu. Cüzdanını teslim alan Taşdemir, içindeki paranın emekli maaşı olduğunu ve başka gelirinin bulunmadığını ifade ederek, "3 aylık emekli maaşımdı. Bu zamana kadar haram para yemedim. Bekçi emeklisiyim. Helal para döner, dolaşır seni bulur. Faruk Bey´den Allah razı olsun. Paramın bulunduğuna sevindim" diye konuştu.

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