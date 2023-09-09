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        Erbaaspor - Silivrispor: 6-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:38
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        Erbaaspor - Silivrispor: 6-0
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER:Serkan Gürbüz, Mehmet Saldıraner, Yunus Yıldız

        ERBAASPOR: Onur, Erdi, Çağrı, Tahsin (Dk.85 Görkem), Mehmet Tosun (Dk.85 İlker), İbrahim Kaya, Erçin, Birkan, Oğulcan (Dk.78 İbrahim Konuksever), Aykut (Dk.71 Cemal), Tayyib (Dk.78 İsmail)

        SİLİVRİSPOR:  Mehmet Doğan, Mehmet Uslu, Mehmet Aydın, Halil Çiçek (Dk.46 Ertuğrul), Emre Eser (Dk.68 Emre Demir), Oğuz, Bahadır, Kerim, Hasan (Dk.81 Seymen), Arda (Dk. 59 Halil Uysal), Tugay

        GOLLER:  Dk. 12 Tayyib, Dk. 50, Dk. 87 İbrahim Kaya, Dk. 74 Oğulcan, Dk. 88 Görkem, Dk. 90+2 Elçin (Erbaaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, Çağrı (Erbaaspor)

        TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Erbaaspor, sahasında ağrıladığı Silivrispor´u 6-0 mağlup etti.

        12´nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında topu sol kanattan ceza sahası içine gönderen Erçin´in pasıyla buluşan Tayyib topu filelerle buluşturdu: 0-1.

        50´nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Çağrı´nın Silivrispor savunması arkasına attığı topla buluşan İbrahim, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İbrahim kalecinin sağından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

        74´üncü dakikada Cemal´in sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan topu filelerle buluşturdu: 3-0.

        87´nci dakikada Silivrispor savunmasının hatasını değerlendiren İbrahim Kaya´nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 4-0.

        88´nci dakikada sağ kanattan gelişen Erbaaspor atağında Erçin´in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Görkem´in şutu filelerle buluştu: 5-0.

        90+2´nci dakikada sağ kanattan gelişen Erbaaspor atağında Erçin´in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan İlker´in şutu filelerle buluştu: 6-0.

        Karşılaşma Erbaaspor´un 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-09-09 17:34:25

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