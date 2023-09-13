Türkiye'de ilk olacak 'Sosyal Hizmetler Kampüsü' inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı AİLEveSosyal Hizmetler Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin hazırladığı proje ile temeli atılan ve inşaatın yüzde 90'ı tamamlanan Sosyal Hizmetler Kampüsü, Türkiye'de bir ilk olacak. 52 bin metrekarelik kampüs içerisinde, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari bina bulunacak.

Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan 52 bin metrekare alanda yapılan Sosyal Hizmetler Kampüsü içerisinde, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari bina yer alacak. Çeşitli aktivite odalarının bulunacağı projede, engellilerin rehabilitasyonu ve çocukların gelişimi için kapalı yüzme havuzu, spor salonu, suni çim saha, basketbol/voleybol sahaları, tenis kortu, açık hava satranç alanı, spor aletleri, çocuk oyun parkları, engelli çocuklar için hobi bahçeleri, su üzeri seyir oturma terasları, ahşap gezinti yolları, kümes hayvanları ve yüzen kuş barınakları, personel ve hizmet alan vatandaşların kullanması için modern bir cami yer alacak.

'BU PROJE, TÜRKİYE'YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'