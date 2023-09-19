Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 25 bin liraya çoban bulunamıyor

        TOKATDamızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, deneyimli çoban bulmanın kentin değil, Türkiye'nin büyük sorunu olduğunu belirterek, "Yemesi, konaklaması her şeyi veriyorsunuz. 20-25 bin lira maaş veriyorsunuz ama deneyimli çoban bulamıyorsunuz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 25 bin liraya çoban bulunamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKATDamızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, deneyimli çoban bulmanın kentin değil, Türkiye'nin büyük sorunu olduğunu belirterek, "Yemesi, konaklaması her şeyi veriyorsunuz. 20-25 bin lira maaş veriyorsunuz ama deneyimli çoban bulamıyorsunuz" dedi.

        Tokat'ta büyükbaş ve küçükbaş sahipleri aylık 20-25 bin lira maaş ile tüm giderleri hayvan sahiplerine olmasına rağmen deneyimli çoban bulmakta zorluk çektiklerini belirtti. Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, "Özellikle son birkaç yıldır, ülke genelindeki en büyük sorunlardan bir tanesi çoban bulma sıkıntısıdır. Şu an çoban bulamadığımız için birçok işletme kapatılıyor. 10-15 yıl önce 'Çoban lazım' dediğimiz zaman çok rahat bir şekilde bulabilirdik. Fakat son yıllarda özellikle 3-5 yıl içinde artık çoban bulma imkanımız hiç kalmadı. Kimse çobanlık yapmak istemiyor. Şu anda da Afgan, Suriyeli, Iraklı insanlar bu işe yöneliyorlar. Fakat buradaki sıkıntımız ise hem çok yüksek fiyatlardan kapı açıyorlar. Hem de 20-25 bin liraya deneyimli çoban bulamıyoruz. Yemesi, konaklaması her şeyi veriyorsunuz ama 20-25 bin lira maaş ile çoban bulamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        'ÇOBANSIZLIK YÜZÜNDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI BIRAKTIM'

        Yurt dışından gelen çobanların deneyimsiz olduğunu söyleyen Köten, "Kendimden bir örnek vereyim, ben hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Küçükbaş hayvanlarıma bakan Afgan çobanlarım vardı. Tecrübesiz insanlardı, mecburiyetten dolayı çoban bulmadığım için tutmak zorunda kaldım. Her yıl çok sayıda zayiat veriyorduk, çünkü adam deneyimsiz. Sorduğun zaman 'Ben çobanım' diyor. Deneyimli çoban olmadığı için tutmak zorundasın. İnanın çobansızlık yüzünden küçükbaş hayvancılığı bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.

        İŞ GARANTİLİ EĞİTİM ÖNERİSİ

        Halk eğitim merkezlerinde çobanlık kursu açılıp çoban yetiştirilebileceğini belirten Köten, "İş garantili eğitimler verilebilir. Çobanlık yapmak isteyenlere kurs açılacak. Sağımından, beslemesine kadar, hastalıklardan anlamasına kadar bir eğitimden geçirilerek iş garantili olacak. Deneyimli eleman olursa sıkıntı yok. Ben 20 bin lira vermeye razıyım. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta Gaziler Günü kutlandı
        Yeşilyurt'ta Gaziler Günü kutlandı
        Alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu
        Alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu
        Tokat'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ekiplerince bulun...
        Tokat'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ekiplerince bulun...
        Erbaa'da vatandaşlar Dünya Temizlik Günü nedeniyle doğada çöp topladı
        Erbaa'da vatandaşlar Dünya Temizlik Günü nedeniyle doğada çöp topladı
        Tokat'ta Off Road Şenliği gerçekleştirildi
        Tokat'ta Off Road Şenliği gerçekleştirildi
        Tokat'ta off-road şenliği başladı
        Tokat'ta off-road şenliği başladı