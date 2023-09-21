Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Av tüfeğiyle vurulan tilki, tedaviye alındı

        TOKAT'taav tüfeğiyle vurulan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Av tüfeğiyle vurulan tilki, tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'taav tüfeğiyle vurulan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından tedaviye alındı.

        Merkeze bağlı Çerçi köyünde vatandaşlar tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, yaralı tilki bulundu. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından alınan tilki, tedavisi için Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta tüfekle vurularak yaralanan tilki korumaya alındı
        Tokat'ta tüfekle vurularak yaralanan tilki korumaya alındı
        Erbaa Belediyesi bisiklet turu düzenledi
        Erbaa Belediyesi bisiklet turu düzenledi
        Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi
        Tokat'ta Ahilik Haftası'nda 2 bin kişiye pilav ikram edildi
        Tokat'ta devrilen traktördeki kişi öldü
        Tokat'ta devrilen traktördeki kişi öldü
        Tokat'ta traktör devrildi: 1ölü, 2 yaralı 
        Tokat'ta traktör devrildi: 1ölü, 2 yaralı 
        Turhal'da Gaziler Günü kutlandı
        Turhal'da Gaziler Günü kutlandı