Av tüfeğiyle vurulan tilki, tedaviye alındı TOKAT'taav tüfeğiyle vurulan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından tedaviye alındı.

TOKAT'taav tüfeğiyle vurulan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Çerçi köyünde vatandaşlar tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, yaralı tilki bulundu. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından alınan tilki, tedavisi için Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.