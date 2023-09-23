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        2 otomobilin çarptığı motosikletli Nuğman, 9 gün sonra öldü

        TOKAT'ınErbaa ilçesinde, kavşakta arka arkaya 2 otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Nuğman Akbulut (19), 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:20
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        2 otomobilin çarptığı motosikletli Nuğman, 9 gün sonra öldü
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        TOKAT'ınErbaa ilçesinde, kavşakta arka arkaya 2 otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Nuğman Akbulut (19), 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 14 Eylül'de saat 20.00 sıralarında, D-100 kara yolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan Nuğman Akbulut yönetimindeki plakasız motosiklete, Vedat K. yönetimindeki 34 LU 2113 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsüne bu kez de aynı yöne giden Yunus C. yönetimindeki 34 EZB 097 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Akbulut, çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza, sanayi sitesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sündüz-Nuri Akbulut çiftinin 4 çocuğundan 1'i olan Nuğman Akbulut, bugün, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Akbulut, yarın ilçeye bağlı Gökal beldesinde toprağa verilecek.

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