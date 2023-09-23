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        Erbaaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:25
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        Erbaaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 1-0
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Erdem Tanış, Coşkun Yalçın

        ERBAASPOR: Oğuzhan, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (Dk.86 Birkan), Çağrı Bülbül, Mehmet Tosun (Dk.80 Cemal), İbrahim Kaya (Dk.86 Görkem), İlker (Dk.62 Tahsin), Erçin, Oğulcan, Aykut, Tayyib

        BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR:  Burak, Mustafa Dündar, Berat, Doğukan (Dk.56 Eren), Semih (Dk.37 Ali Han), Batuhan (Dk.78 Hakan), Murat, Alihan, Yiğit, Emre (Dk.56 Murat), Muhammet

        GOL:  Dk. 74 Tayyib (Erbaaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 75 Mustafa Dündar (Bayburt Özel İdare Spor)

        SARI KARTLAR: Tayyib, Tahsin (Erbaaspor) - Ali Han, Yiğit (Bayburt Özel İdare Spor)

        TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Erbaaspor, sahasında ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 mağlup etti.

        74´üncü dakikada rakip yarı sahada serbest vuruş kullanan Mehmet Tosun´un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tayyib, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

        75´inci dakikada Erbaaspor yedek kulübesine gelerek yedek kulübesindekilerle tartışan Bayburt Özel İdare Sporlu Mustafa Dündar ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Karşılaşma Erbaaspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

        2023-09-23 17:22:45

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