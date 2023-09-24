Tokat´ta refüje çarpan otomobil takla attı, aynı aileden 1 çocuk öldü, 4 yaralı

TOKAT'tasürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada aynı aileden 9 yaşındaki Hiranur Sever hayatını kaybetti, anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı.

Kaza bu akşam saatlerinde Tokat Çevreyolu'da meydana geldi. Sivas istikametine gde Ali Osman Sever (42) yönetimindeki 06 AK 1196 otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olan araç sürücüsü Ali Osman Sever, eşi Raziye Sever (40), çocukları Ayşenur, (11) Rukiye (7) ve Hiranur Sever, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuklardan Hiranur Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.