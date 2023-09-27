Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Bodrum´daki avukat cinayetine Tokat'ta tepki

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde avukat Mehmet Erdal Çam'ın müvekkili Galip Özmen tarafından öldürülmesine, Tokat´ta meslektaşları yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, "180 bin avukat olarak bizler, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum´daki avukat cinayetine Tokat'ta tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde avukat Mehmet Erdal Çam'ın müvekkili Galip Özmen tarafından öldürülmesine, Tokat´ta meslektaşları yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, "180 bin avukat olarak bizler, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

        Bodrum'da Galip Özmen tarafından tabanca ile öldürülen avukat Mehmet Erdal Çam için Tokat Adliye Sarayı önünde avukatlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Tokat Barosu Başkanı Volkan Bozkurt tarafından yapılan açıklamada, "Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz; mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa, hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek; adalet işlemez. Bize saldıranların bile muhtaç oldukları savunma hakkı kullanılamaz. Acil talebimiz şudur, yeni yasama döneminde, Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü `nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmalı, konuyla ilgili TBMM araştırma komisyonu kurulmalıdır. Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığı'na sunduğu öneriler kapsamında, gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Devletin tüm kurumlarında ve yurttaşlarda, avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalıdır. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok. 180 bin avukat olarak bizler, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.  

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Almus ilçesinde mısır silajı hasadına başlandı
        Almus ilçesinde mısır silajı hasadına başlandı
        Çömlekçiliğe ilgi duyan kadın, KOSGEB desteğiyle atölye açtı
        Çömlekçiliğe ilgi duyan kadın, KOSGEB desteğiyle atölye açtı
        Tokat Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
        Tokat Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
        Turhal'da pide fırını sahibinden Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz pide
        Turhal'da pide fırını sahibinden Mevlit Kandili dolayısıyla ücretsiz pide
        Almus Kaymakamlığına atanan Emre Çömen görevine başladı
        Almus Kaymakamlığına atanan Emre Çömen görevine başladı
        Turhal ilçesinde "Kanal Turhal" törenle açıldı
        Turhal ilçesinde "Kanal Turhal" törenle açıldı