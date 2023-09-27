Bodrum´daki avukat cinayetine Tokat'ta tepki MUĞLA'nınBodrum ilçesinde avukat Mehmet Erdal Çam'ın müvekkili Galip Özmen tarafından öldürülmesine, Tokat´ta meslektaşları yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, "180 bin avukat olarak bizler, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde avukat Mehmet Erdal Çam'ın müvekkili Galip Özmen tarafından öldürülmesine, Tokat´ta meslektaşları yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, "180 bin avukat olarak bizler, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Bodrum'da Galip Özmen tarafından tabanca ile öldürülen avukat Mehmet Erdal Çam için Tokat Adliye Sarayı önünde avukatlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Tokat Barosu Başkanı Volkan Bozkurt tarafından yapılan açıklamada, "Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz; mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa, hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek; adalet işlemez. Bize saldıranların bile muhtaç oldukları savunma hakkı kullanılamaz. Acil talebimiz şudur, yeni yasama döneminde, Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü `nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmalı, konuyla ilgili TBMM araştırma komisyonu kurulmalıdır. Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığı'na sunduğu öneriler kapsamında, gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Devletin tüm kurumlarında ve yurttaşlarda, avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalıdır. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok. 180 bin avukat olarak bizler, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.