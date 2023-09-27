Erbaaspor - Fatsa Belediyespor: 3-0
STAT:İlçe
HAKEMLER: Yakup Bakır, Ali Kılıç, Volkan Kaan Topal
ERBAASPOR: Oğuzhan, Çağrı (Dk.89 İbrahim Konuksever), Cemal (Dk.78 Mehmet), İbrahim Kaya (Dk.89 Erçin), İlker Sayan, Görkem (Dk.62 Erdi), Birkan, Mahmut, Bora, Oğulcan, Anıl (Dk.46 Aykut)
FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan, Tayfun, Batuhan (Dk.64 Hakan), Abdulkadir (Dk.64 Muhammet Harun Genç), Hakan Aydın (Dk.64 Muhammed Öztürk), Alperen, Mücahit, Mikail (Dk.74 Serhan), Muhammed Burak Çelik (Dk.78 Buğra), Sancar, Emre
GOLLER: Dk. 74, Dk. 88 İbrahim Kaya, Dk. 84 Mehmet (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Bora, Çağrı, Bayduhan (Erbaaspor) - Mikail, Emre (Fatsa Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Bora (Erbaaspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 1´inci tur karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor´u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
39´uncu dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Erbaasporlu Bora kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
74´üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında rakip yarı sahada Aykut´un pasıyla buluşup 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren İbrahim Kaya kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0
84´üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet´in sert şutu filelerle buluştu: 2-0
88´inci dakikada ceza yayından serbest vuruş kullanan İbrahim Kaya´nın sert şutu filelerle buluştu: 3-0
Karşılaşma Erbaaspor´un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR
2023-09-27 16:18:31