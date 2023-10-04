Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Ambulans uçak, Down Sendromlu Muhammet bebek için havalandı

        TOKAT'tadoğum sonrası kalp hastalığı tanısı konulan 2,5 aylık Down Sendromlu Muhammet Emir Atala, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans uçak, Down Sendromlu Muhammet bebek için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'tadoğum sonrası kalp hastalığı tanısı konulan 2,5 aylık Down Sendromlu Muhammet Emir Atala, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Tokat'ta 2,5 ay önce doğan Muhammet Emir Atala'ya, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kalbinde delik olduğu tanısı konuldu. Doğum sonrası 8 gün evde kalan ve daha sonra tekrar hastanede tedaviye alınan Muhammet bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Tokat'a ambulans uçak gönderildi. Tokat Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi
        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi
        Kalbinde delik olan 2,5 aylık Muhammet bebek, ambulans uçakla Konya'ya gönd...
        Kalbinde delik olan 2,5 aylık Muhammet bebek, ambulans uçakla Konya'ya gönd...
        Pazar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Pazar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Tokat'ta 57 litre sahte, 17 litre etil alkol ele geçirildi
        Tokat'ta 57 litre sahte, 17 litre etil alkol ele geçirildi
        Zile ilçesinde panayır kuruldu
        Zile ilçesinde panayır kuruldu
        Başçiftlik'te voleybol turnuvası devam ediyor
        Başçiftlik'te voleybol turnuvası devam ediyor