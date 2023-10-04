Ambulans uçak, Down Sendromlu Muhammet bebek için havalandı

TOKAT'tadoğum sonrası kalp hastalığı tanısı konulan 2,5 aylık Down Sendromlu Muhammet Emir Atala, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tokat'ta 2,5 ay önce doğan Muhammet Emir Atala'ya, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kalbinde delik olduğu tanısı konuldu. Doğum sonrası 8 gün evde kalan ve daha sonra tekrar hastanede tedaviye alınan Muhammet bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Tokat'a ambulans uçak gönderildi. Tokat Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.