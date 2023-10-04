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        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi

        TOKAT'ınAlmus ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:20
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        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi
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        TOKAT'ınAlmus ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde, ormanda vatandaşlar tarafından fark edildi. Bölgede otomobil içerisinden cep telefonu kamerası ile çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.

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