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        Tokat'ta 1 PKK ve 1 DEAŞ üyesi yakalandı

        TOKATİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulanan 1'i PKK/KCK ve 1'i de DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:05
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        Tokat'ta 1 PKK ve 1 DEAŞ üyesi yakalandı
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        TOKATİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulanan 1'i PKK/KCK ve 1'i de DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı. 

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın 2023 yılı eylül ayında meydana 542 olayın yüzde 98'ini aydınlattığı belirtildi. Toplam 741 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Ayrıca terörle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde; haklarında yakalama kararı bulunan 1 PKK/KCK terör örgütü üyesi ve 1 DEAŞ terör ögütü üyesi olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalandı.

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