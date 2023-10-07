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        Tokat´ta yıkımı yapılan ev çöktü: 1 yaralı

        TOKAT´ınErbaa ilçesinde kullanılmaz haldeki, eski evini yıkan Recep Alıcı (61) ile yeğeni İbrahim Alıcı´nın üzerine duvar devrildi. Olayda yaralanan Recep Alıcı hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:05
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        Tokat´ta yıkımı yapılan ev çöktü: 1 yaralı
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinde kullanılmaz haldeki, eski evini yıkan Recep Alıcı (61) ile yeğeni İbrahim Alıcı´nın üzerine duvar devrildi. Olayda yaralanan Recep Alıcı hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi 30 Ağustos Caddesi´nde Recep Alıcı´ya ait tek katlı evde meydana geldi. Kullanılamaz haldeki evini yıkmak için çalışma yapan Recep Alıcı ve yeğeni İbrahim Alıcı´nın üstüne duvar devrildi. Olayda, İbrahim Alıcı yara almazken, Recep Alıcı çöken ahşap ve tuğla parçaların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Recep Alıcı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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