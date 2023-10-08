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        Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:55
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        Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Muhammed Ömür, Enes Berk Güçlü, Mustafa Cem Büyük

        ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.63 Cemal), İbrahim Kaya, İlker, Mahmut (Dk.87 Görkem), Oğulcan, Aykut, Tayyib (Dk.90+11 Birkan)

        OSMANİYESPOR:  Muhammet, Burak(Dk.78 Berkecan)(Dk.90+1 Nusrullah), Okan (Dk.68 İsmail), Ahmet, Muhammed Emin Balcılar, Deniz Solmaz, Furkan, Ethem, Miraç (Dk.68 Sefa), Yusuf, Mustafa Sol

        GOL:  Dk. 90+9 Tayyib (P) (Erbaaspor)

        SARI KARTLAR: İbrahim Kaya (Erbaaspor) - Ahmet, Okan, Deniz, Muhammed Emin Balcılar, Yusuf, Burak, Furkan,  (Osmaniyespor)

        KIRMIZI KARTLAR:  Yusuf, Deniz (Osmaniyespor)

        TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor´u 1-0 mağlup etti.

        84´üncü dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Yusuf kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        90+9´uncu dakikada İlker´in ceza sahası içine gönderdiği topa Muhammed´in elle müdahale etmesinin ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tayyib´in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

        90+10´uncu dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Deniz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Karşılaşma Erbaaspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

        2023-10-08 16:50:33

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