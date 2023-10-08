Erbaaspor - Osmaniyespor: 1-0
STAT:İlçe
HAKEMLER: Muhammed Ömür, Enes Berk Güçlü, Mustafa Cem Büyük
ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.63 Cemal), İbrahim Kaya, İlker, Mahmut (Dk.87 Görkem), Oğulcan, Aykut, Tayyib (Dk.90+11 Birkan)
OSMANİYESPOR: Muhammet, Burak(Dk.78 Berkecan)(Dk.90+1 Nusrullah), Okan (Dk.68 İsmail), Ahmet, Muhammed Emin Balcılar, Deniz Solmaz, Furkan, Ethem, Miraç (Dk.68 Sefa), Yusuf, Mustafa Sol
GOL: Dk. 90+9 Tayyib (P) (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: İbrahim Kaya (Erbaaspor) - Ahmet, Okan, Deniz, Muhammed Emin Balcılar, Yusuf, Burak, Furkan, (Osmaniyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Yusuf, Deniz (Osmaniyespor)
TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor´u 1-0 mağlup etti.
84´üncü dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Yusuf kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+9´uncu dakikada İlker´in ceza sahası içine gönderdiği topa Muhammed´in elle müdahale etmesinin ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tayyib´in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
90+10´uncu dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Deniz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Erbaaspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR
2023-10-08 16:50:33