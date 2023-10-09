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        Tokat Valiliği, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi´nin isminin değiştirilmesi kararını iptal etti

        TOKATValiliği, Sulusaray Belediye Meclisi´nin aldığı 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararının iptal edilerek, eski haline getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:27
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        Tokat Valiliği, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi´nin isminin değiştirilmesi kararını iptal etti
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        TOKATValiliği, Sulusaray Belediye Meclisi´nin aldığı 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararının iptal edilerek, eski haline getirildiğini açıkladı.

        Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararı alındı. İsmin değiştirilmesi kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

        Yapılan isim değişikliği ile ilglii DHA'ya konuşan Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, kesinlikle art niyet bulunmadığını belirterek,  "Malumunuz Sulusaray ilçemiz 1991 yılında belediye başkanımız Şahin Hasgül döneminde ilçe yapıldı. 4 dönem belediye başkanlığı yapmış bir başkanımızdı. Şahin Hasgül başkanımızın ailesinin ve çevresinin isteği üzerine bir caddeye, bir sokağa isminin verilmesini istediler. Biz de iyi niyetimizi kullanarak kendi ailesinin bulunduğu yere onun ismini vermek istedik. 300 metrelik bir caddedir. 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye hiçbir art niyet olmadan Şahin Hasgül'ün ismini vermek istedik. Şu anda mevcut bir değişiklik yapılmış değildir. Ama bunu siyasi emeller uğruna kullanmak istediler. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in ismini, mevcut devam eden projemiz küçük sanayi sitesine vereceğiz. Farklı bir düşüncemiz yok,  olamaz da. Kesinlikle bir art niyetimiz yok. Hasgül ailesinin ve çevresinin isteği üzerine bu karar alındı" dedi

        BELEDİYENİN KARARI İPTAL EDİLDİ

        TokaT Valiliği'dnden yapılan açıklamada ise,  'Şehit Ömer Halisdemir'in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler' başlıklı haberlerin yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sulusaray Belediye Meclisi´nin Ağustos ayı gündeminin 4. Maddesinde 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek Belediye Meclisi´nce oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ancak Belediye Meclis gündeminin 4. Maddesinde 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararı Valilik Makamının 07.10.2023 ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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