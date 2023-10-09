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        Tokat Valiliği, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi´nin isminin değiştirilmesi kararını iptal etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:55
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        Tokat Valiliği, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi´nin isminin değiştirilmesi kararını iptal etti (2)
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        MHP2BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

        Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararı alınmasına MHP Tokat İl Başkanlığı'ndan tepki geldi. MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek yaptığı yazılı açıklama ile partilerinden Sulusaray Belediye Meclisi'ne seçilen 2 meclis üyesinin partinden ilişkilerinin kesilmesine ve istifalarının istenilmesine karar verildiğini açıkladı. İpek açıklamasında, "Tokat ili Sulusaray İlçe Belediyesi tarafından 'Şehit Ömer Halisdemir Caddesi´ne şehidimizin isminin yerine söz konusu caddeye başka bir isim verilmesine ilişkin alınan karar bugün birçok basın yayın kuruluşunda yer almış ve kamu vicdanını yaralamıştır. Bu talihsiz karar her ne kadar Tokat Valiliği´nin 07.10.2023 tarihli ve 36364 sayılı kararı uyarınca iptal edilmiş olsa da; Kamu vicdanını yaralayan ve asla kabul edilmesi mümkün olmayan bu kararda başka belediye meclis üyeleriyle birlikte imzası bulunan Sulusaray Belediyesi´nin MHP´li iki belediye meclis üyesinin partimizle ilişkilerinin kesilmesine ve istifalarının istenilmesine karar verilmiştir. Şehit Ömer Halisdemir, millet vicdanında sarsılmaz bir makama sahip olup; hiçbir kudret 15 Temmuz ihanet teşebbüsü karşısında, milletimiz uğruna şehadete yürüyen memleket evlatlarının bayraklaşmış ismi Ömer Halisdemir´i milletin yüreğinden silemeyecektir" ifadelerine yer verildi.  

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