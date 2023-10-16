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        Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı

        TOKAT'ta2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:50
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        Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı
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        TOKAT'ta2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Gümenek köyünde Muhsin Gündoğdu'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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