Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı
TOKAT'ta2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
TOKAT'ta2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Gümenek köyünde Muhsin Gündoğdu'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.