Tarihi köprü üzerinde İsrail protestosu

İHHİnsani Yardım Vakfı Tokat Şubesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü üzerinde oturma eylemi yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Tokat Şubesi Kadın Kolları, Selçuklu sultanlarından 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in üç yıl boyunca çatışan oğulları İzzeddin, Rukneddin ve Alaaddin'i barıştırmak için 1250'li yıllarda yapılan Hıdırlık Köprüsü üzerinde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Nurcihan Yıldırım, "Bizler vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak, dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletler'i, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci Israil'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Biz, Filistinli kadın ve çocukların yanında olduğumuzu göstermek adına sessiz bir oturma eylemi başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Vicdan sahibi herkesi Filistinli kadın ve çocuklara destek vermeye ve onlara sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Tokat - Fatih YILMAZ

2023-10-26 15:32:48