Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tarihi köprü üzerinde İsrail protestosu

        İHHİnsani Yardım Vakfı Tokat Şubesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü üzerinde oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi köprü üzerinde İsrail protestosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHHİnsani Yardım Vakfı Tokat Şubesi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü üzerinde oturma eylemi yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Tokat Şubesi Kadın Kolları,  Selçuklu sultanlarından 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in üç yıl boyunca çatışan oğulları İzzeddin, Rukneddin ve Alaaddin'i barıştırmak için 1250'li yıllarda yapılan Hıdırlık Köprüsü üzerinde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Nurcihan Yıldırım, "Bizler vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak, dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletler'i, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci Israil'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Biz, Filistinli kadın ve çocukların yanında olduğumuzu göstermek adına sessiz bir oturma eylemi başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Vicdan sahibi herkesi Filistinli kadın ve çocuklara destek vermeye ve onlara sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

        DHA-Genel - Türkiye-Tokat - Fatih YILMAZ

        2023-10-26 15:32:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta "Kıskaç" operasyonunda 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Tokat'ta "Kıskaç" operasyonunda 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Turhal'da işten çıkarılan maden işçileri eylem yaptı
        Turhal'da işten çıkarılan maden işçileri eylem yaptı
        Tokat'ta iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Tokat'ta iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi
        12 yaşındaki Dursun Efe´yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü
        12 yaşındaki Dursun Efe´yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü
        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi
        Tokatlı kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi