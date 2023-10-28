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        Tokat´ta, aranan 47 kişi yakalandı

        TOKAT´tajandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:30
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        Tokat´ta, aranan 47 kişi yakalandı
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        TOKAT´tajandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 47 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 17,32 gram esrar, 7,25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 uyuşturucu hap, 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 bin 440 doldurulmuş satışa hazır makaron, 5 bin boş makaron ele geçirildi.

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