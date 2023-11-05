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        Erbaaspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:25
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        Erbaaspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Murathan Çomoğlu

        ERBAASPOR: Oğuzhan, Erdi, Çağrı (Dk.86 Anıl), Tahsin (Dk.72 Cemal), Mehmet Tosun, İbrahim Kaya, Erçin, Birkan, Oğulcan (Dk.86 Mahmut), Aykut (Dk.77 İsmail), Tayyib

        BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR:  Amaç Ulaş Bayram, Rauf (Dk.73 Yusuf), Mert Kurt, Yasin (Dk.90 Berat Çetinkaya), Ulaş (Dk.73 Berat), Furkan, Vedat, Ramazan, Ertuğrul, Umut, Doğan Atiz (Dk.33 Eyüp Ensar Aparı)

        SARI KARTLAR: Ramazan, Furkan, Ulaş, Abdullah (Büyükçekmece Tepecikspor)- Mehmet Tosun, Aykut, Tayyib, Cemal, İbrahim Kaya, Bayduhan (Erbaaspor)

        KIRMIZI KART: Cemal (Erbaaspor)

        TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor ile 0-0 berabere kaldı.

        90+5´inci dakikada orta sahada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Cemal kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Karşılaşma  0-0 eşitlikle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

        2023-11-05 16:22:13

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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