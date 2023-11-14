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        Ahır yangınında 50 koyun öldü

        TOKAT´taahırda çıkan yangında 50 koyun öldü, 110 koyun ise kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:40
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        Ahır yangınında 50 koyun öldü
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        TOKAT´taahırda çıkan yangında 50 koyun öldü, 110 koyun ise kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde Hüseyin Saka´ya ait ahırda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Koyunlardan 110´u hayvan sahiplerinin kendi çabasıyla kurtarıldı. Saman, ot ve hayvan yemlerinin de alev aldığı yangın iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında içeride mahsur kalan 50 koyun öldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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