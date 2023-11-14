Ahır yangınında 50 koyun öldü

TOKAT´taahırda çıkan yangında 50 koyun öldü, 110 koyun ise kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde Hüseyin Saka´ya ait ahırda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Koyunlardan 110´u hayvan sahiplerinin kendi çabasıyla kurtarıldı. Saman, ot ve hayvan yemlerinin de alev aldığı yangın iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında içeride mahsur kalan 50 koyun öldü.