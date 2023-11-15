Tokat´ta avcılar 459 kilo ağırlığında domuz avladı (2)
`BİZDEGÖRDÜĞÜMÜZDE ŞAŞIRDIK´
Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği Başkanı Gökhan Ersoy, çilek tarlaları zarar gören vatandaşların talebiyle ava çıktıklarını ifade ederek, "Yaban domuzu aşırı zarar verdiği için gelip bize ihbar ettiler. Bu uzun zamandır olan bir şey, yeni bir şey değil. Oradaki devlet destekli çilek bahçelerinde çilek toplamaya giden vatandaş zararı görünce bize gelip domuzun vurulmasını istediler. Biz de gittik, hayvanı takip ettik. Köpeklerimizi saldık. Bu kadar aşırı büyük olduğunu biz de bilmiyorduk. İlk kez denk geldim. Biz de gördüğümüz zaman arkadaşlarla birlikte şaşırdık. Rekor diyorum, başka bir şey demiyorum" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.