TARTIŞTIĞI İKİ KARDEŞE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

TOKAT'taFurkan Gül (23), aralarında husumet bulunan iki kardeşe av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet etiği kardeşlerden Şaban Yazar (35) hayatını kaybetti, Enes Yazar (38) ise yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Pazar ilçesinde bağlı Üzümören beldesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Furkan Gül, Şaban ve Enes Yazar kardeşlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan Gül, iki kardeşe ev tüfeği ile ateş açtı. İki kardeş saçmaların isabet etmesiyle yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şaban Yazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enes Yazar ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından av tüfeği ile birlikte kaçan Furkan Gül´ün yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

- Tokat Devlet Hastanesi detay görüntü

- Şaban Yazar fotoğrafı

DHA-Gündem - Türkiye-Tokat - Fatih YILMAZ

2023-11-21 00:47:54